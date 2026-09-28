نمایندگان بانوان رشته دوگانه استان قم در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که در اراک برگزار شد، با کسب عناوین ارزشمند قهرمانی و نائب قهرمانی، موفق به ثبت افتخاری جدید در تاریخ ورزش استان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی رشته دوگانه در روز‌های سوم و چهارم مهرماه به میزبانی شهر اراک برگزار شد. در این رقابت‌ها، ورزشکاران استان قم در بخش‌های انفرادی و تیمی عملکرد درخشانی از خود نشان دادند.

در بخش انفرادی، فائزه‌سادات عابدینی‌نژاد در رده سنی امید موفق به کسب مقام قهرمانی شد. همچنین در رده جوانان، نیایش‌سادات باقریان‌موحد مقام نایب‌قهرمانی را از آن خود کرد و فاطمه‌سادات شریفی نیز موفق به کسب جایگاه پنجم شد.

یکی از هیجان‌انگیزترین لحظات این مسابقات، در بخش تیمی رده امید رقم خورد؛ جایی که تیم بانوان قم با ترکیب فائزه‌سادات عابدینی‌نژاد، فاطمه‌سادات هاشمی، زینب شیخ‌زاده و صفایی، تحت هدایت مربی خرد دیده‌شده، مبینا خراسانی، برای نخستین بار در تاریخ موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور شد.