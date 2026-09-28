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اردوی آماده سازی تیم کشتی آزاد از ۷ تا ۱۱ مهرماه برای اعزام به مسابقات المپیک دانش آموزی برزیل به میزبانی کمپ تیمهای ملی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که میباید ساعت ۱۴ سه شنبه ۷ مهرماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: محمدامین مالداریان (خراسان رضوی) آروین حاجی بیک (تهران) محمدجواد حسن زاده (خراسان رضوی)
۴۸ کیلوگرم: محمدآریا کرلو (تهران) محمدپارسا محمدی (مازندران) عرشیا محمدی (البرز)
۵۱ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) مهدی دمیرچلی (تهران) احد بابایی (مازندران)
۵۵ کیلوگرم: ابوالفضل نام وری (البرز) داریوش علیپور (لرستان)
۶۰ کیلوگرم: امیرمحمد بیات (تهران) محمد مهدی زاده (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: سام ملکی (لرستان) امیرعباس لطفی نژاد (تهران)
۷۱ کیلوگرم: امیرحسین خسروی (مازندران) هومن کلهری (لرستان)
۸۰ کیلوگرم: پدرام امجدیان (تهران) متین سیفی (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: مرصاد شفیعی (مازندران) امیرعلی امینی (اصفهان)
۱۱۰ کیلوگرم: یاسر دولت یاری (کرمانشاه) سید مهزیار حسینی (سمنان) امیرحسین غفاری (فارس)
مدال آوران رقابتهای جهانی باکو ۲۰۲۶: بنیامین آشفته (خراسان رضوی) - آرمان الهی (مازندران) - سام ارشد (تهران) - رضا شمسی پور (تهران) - امیرحسین اسمعلی (آذربایجان شرقی)
سرمربی: صادق گودرزی