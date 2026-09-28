اردوی آماده سازی تیم کشتی آزاد از ۷ تا ۱۱ مهرماه برای اعزام به مسابقات المپیک دانش آموزی برزیل به میزبانی کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید ساعت ۱۴ سه شنبه ۷ مهرماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: محمدامین مالداریان (خراسان رضوی) آروین حاجی بیک (تهران) محمدجواد حسن زاده (خراسان رضوی)

۴۸ کیلوگرم: محمدآریا کرلو (تهران) محمدپارسا محمدی (مازندران) عرشیا محمدی (البرز)

۵۱ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) مهدی دمیرچلی (تهران) احد بابایی (مازندران)

۵۵ کیلوگرم: ابوالفضل نام وری (البرز) داریوش علیپور (لرستان)

۶۰ کیلوگرم: امیرمحمد بیات (تهران) محمد مهدی زاده (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: سام ملکی (لرستان) امیرعباس لطفی نژاد (تهران)

۷۱ کیلوگرم: امیرحسین خسروی (مازندران) هومن کلهری (لرستان)

۸۰ کیلوگرم: پدرام امجدیان (تهران) متین سیفی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: مرصاد شفیعی (مازندران) امیرعلی امینی (اصفهان)

۱۱۰ کیلوگرم: یاسر دولت یاری (کرمانشاه) سید مهزیار حسینی (سمنان) امیرحسین غفاری (فارس)

مدال آوران رقابت‌های جهانی باکو ۲۰۲۶: بنیامین آشفته (خراسان رضوی) - آرمان الهی (مازندران) - سام ارشد (تهران) - رضا شمسی پور (تهران) - امیرحسین اسمعلی (آذربایجان شرقی)

سرمربی‌: صادق گودرزی