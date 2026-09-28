کشاورز مجروح شازندی پس از انجام عمل جراحی حدود ۹ ساعته، به زندگی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیماری که بر اثر برخورد تیغه دستگاه یونجه‌چین کشاورزی دچار جراحات شدید در ناحیه شکم، قفسه سینه و ریه شده بود، پس از انجام یک عمل جراحی پیچیده و حدود ۹ ساعته در بیمارستان تأمین اجتماعی شازند، از مرگ نجات یافت.

این حادثه زمانی روی داد که فرد هنگام کار کشاورزی با دستگاه یونجه‌چین، بر اثر جدا شدن تیغه دستگاه دچار آسیب شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند، تحت اقدامات فوری درمانی قرار گرفت.

با توجه به شدت جراحات، بیمار بلافاصله به اتاق عمل منتقل شد و در جریان جراحی لاپاراتومی، آسیب‌های شدید داخل شکمی بررسی شد.

در این عمل، طحال بیمار برداشته و بخشی از روده بزرگ که دچار آسیب شده بود نیز خارج و سر روده به سطح شکم منتقل شد. همچنین آسیب‌های معده و پانکراس بررسی و دیافراگم بیمار ترمیم شد.

در ادامه، با مشاهده تداوم خون‌ریزی از قفسه سینه، تیم جراحی اقدام به باز کردن قفسه سینه کرد که در این مرحله آسیب شدید ریه نیز مشاهده و بخش آسیب‌دیده ریه برداشته شد.

این عمل جراحی که حدود ۹ ساعت به طول انجامید، با توجه به شدت و گستردگی آسیب‌ها، از جراحی‌های بسیار پیچیده و پرخطر محسوب می‌شد و با تأمین خون مورد نیاز و تلاش تیم درمان، در نهایت با موفقیت انجام شد و بیمار از این حادثه نجات یافت.

به گفته تیم درمان، این جراحی به دلیل پیچیدگی و گستردگی آسیب‌ها، برای نخستین بار در سطح استان مرکزی انجام شده است؛ اقدامی که بیانگر ظرفیت و توانمندی مجموعه درمانی شازند در انجام جراحی‌های پیچیده و اورژانسی است.

اکنون پس از گذشت دوره درمان، حال عمومی بیمار مساعد است و وی برای قدردانی از پزشک و کادر درمانی که در نجات جانش نقش داشتند، با حضور در بیمارستان و در دست داشتن گل و شیرینی، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.