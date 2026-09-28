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اجرای مرحله دوم طرحِ آبرسانی به بخش موران با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار با مشارکت قرارگاه جهاد سازندگی سپاه استان اردبیل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین حسینزاده، فرمانده سپاه شهرستان گرمی گفت:پروژه آبرسانی به بخش موران هماکنون در مرحله تکمیل فاز دوم قرار دارد که شامل روستاهای تکلر، مهره، پرمهر و چند روستای دیگر میشود و یک مخزن ۱۰ کیلومتری خط انتقال نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
فرمانده سپاه شهرستان گرمی ادامه داد: مجموع اعتبار این پروژهها ۱۲ میلیارد تومان است و برای تکمیل فاز سوم، نیاز به ۸۰ میلیارد تومان اعتبار داریم که در صورت تأمین این مبلغ، بخش مهمی از مشکلات آبرسانی منطقه برطرف خواهد شد.
حسینزاده یادآور شد: آبرسانی به روستاهای بخش موران از مطالبات دیرینه مردم منطقه است و سپاه شهرستان گرمی با همکاری قرارگاه جهاد سازندگی سپاه استان، تلاش میکند این پروژه را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برساند.