به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین حسین‌زاده، فرمانده سپاه شهرستان گرمی گفت:پروژه آبرسانی به بخش موران هم‌اکنون در مرحله تکمیل فاز دوم قرار دارد که شامل روستا‌های تک‌لر، مهره، پرمهر و چند روستای دیگر می‌شود و یک مخزن ۱۰ کیلومتری خط انتقال نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه شهرستان گرمی ادامه داد: مجموع اعتبار این پروژه‌ها ۱۲ میلیارد تومان است و برای تکمیل فاز سوم، نیاز به ۸۰ میلیارد تومان اعتبار داریم که در صورت تأمین این مبلغ، بخش مهمی از مشکلات آبرسانی منطقه برطرف خواهد شد.

حسین‌زاده یادآور شد: آبرسانی به روستا‌های بخش موران از مطالبات دیرینه مردم منطقه است و سپاه شهرستان گرمی با همکاری قرارگاه جهاد سازندگی سپاه استان، تلاش می‌کند این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برساند.