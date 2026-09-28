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در پی احداث آبشخور سیمانی استاندارد توسط محیطبانان و محیطیاران پاسگاه رودافشان، دوربینهای تله در منطقه کوه سفید دماوند، حضور یک قلاده پلنگ را در این زیستگاه ثبت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تصاویر جدیدی از حضور یکی از ارزشمندترین گونههای حیات وحش کشور، پلنگ، در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند به ثبت رسید.
در این راستا، محیطبانان پاسگاه رود افشان با همکاری محیطیاران، در اقدامی سریع و طی مدت ۲۴ ساعت، نسبت به بهسازی زیرساختهای این منطقه اقدام کردند. بر این اساس، آبشخور فلزی پیشین که به دلیل نامناسب بودن برای حیوانات کارایی لازم را نداشت، برچیده و یک آبشخور سیمانی استاندارد جایگزین آن شد.