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رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با اعلام این که سال گذشته ۴۴۰ هزار نفر در ایران دچار حیوان گزیدگی شدند، گفت: مرگ ناشی از حیوان گزیدگی در حال افزایش است.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، قباد مرادی در همایش ملی روز جهانی هاری که امروز دوشنبه در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، آمار آسیبهای حمله حیوانات را روبه رشد خواند و گفت: در حالی که در سال ۱۳۸۱ حدود ۱۰۰ هزار مورد حیوان گزیدگی در کشور گزارش شده بود، این عدد در سالهای اخیر رو به افزایش است و فقط در سال گذشته ۴۴۰ هزار نفر دچار حیوان گزیدگی شدهاند.
وی با بیان اینکه بیشترین قربانیان حیوان گزیدگی، کودکان هستند، افزود: طبق گزارشها، در سال گذشته ۶۰ درصد حیوان گزیدگیها توسط سگها به ویژه سگهای صاحبدار و ۳۸ درصد توسط گربهها بوده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: براساس گزارشها در سال ۱۴۰۴ بیماری هاری ۵۵ درصد توسط سگهای ولگرد و ۱۰ درصد توسط سگهای نگهبان به انسان منتقل شده است.
مرادی درباره پراکندی این حوادث در سطح کشور گفت: طبق گزارشها استانهای شمالی به ویژه استان مازندران در سال ۱۴۰۴ بیشترین موارد حیوان گزیدگی را داشتهاند و استانهای گیلان و گلستان در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی رویکرد پیشگیرانه را مهمتر و کمهزینهتر از روشهای دیگر مقابله با این معضل دانست و افزود: در جهان سالانه ۶۵ میلیون دلار برای تامین واکسنهای هاری سگ هزینه میشود در حالی که رویکرد واکنشی ۱.۷ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
وی افزود: هاری در سگ قابل پیشگیری است و در این راستا دستگاههای ذیربط ضروری است هماهنگ شوند و همکاری کنند و اگر این همکاری افزایش یابد، هاری هم در سگها و هم در وحوش قابل کنترل است.
مرادی درعین حال بر آموزش کودکان و دانش آموزان در چگونگی رفتار با حیوانات تاکید کرد.