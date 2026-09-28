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رئیس اورژانس استان یزد از ثبت ۳ هزار و ۷۸ مأموریت توسط اورژانس شهرستان میبد در ششماهه نخست سال خبر داد و بر تداوم ارائه خدمات مطلوب اورژانسی در این شهرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد سهیلی، در آیین معرفی رئیس جدید اورژانس ۱۱۵ شهرستان میبد با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه در نیمه نخست سال، گفت: در این مدت ۳ هزار و ۷۸ مأموریت توسط نیروهای اورژانس شهرستان میبد صورت گرفته است.
وی افزود: از مجموع مأموریتهای ثبتشده، ۹۳۴ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۳۲۷ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی و یکهزار و ۵۶۱ مورد نیز مربوط به موارد بیماری بوده است.
سهیلی با اشاره به آمار فوتیهای حوادث، اظهار کرد: در حوادث ترافیکی، دو مورد فوتی و در حوادث غیرترافیکی، ۲۵ مورد فوتی پیش از رسیدن تکنسینهای اورژانس به محل حادثه ثبت شده است.
رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: در همین مدت، ۲۲ مددجو در حوادث ترافیکی و ۳۱۳ مددجو در حوادث غیرترافیکی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند و نیازی به انتقال آنان به بیمارستان نبوده است.
وی گفت: همچنین یکهزار و ۳۶۱ مددجو در حوادث ترافیکی و یکهزار و ۳۳۷ مددجو در حوادث غیرترافیکی، پس از دریافت خدمات فوریتهای پزشکی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان اعزام شدند.
سیدمهدی طباطبایی، فرماندار میبد، نیز در این آیین، جذب و مشارکت خیران در حوزه اورژانس را از اولویتهای شهرستان دانست و گفت: توسعه خدمات اورژانسی و تأمین نیازهای این حوزه بدون مشارکت خیران با چالشهایی در آینده روبهرو خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد اورژانس شهرستان میبد در یک سال گذشته افزود: اورژانس شهرستان در مأموریتهای خود عملکرد موفقی داشته و انتظار میرود این روند همچنان ادامه پیدا کند.
در پایان این مراسم، از خدمات علی شیرغلامی رئیس پیشین اورژانس ۱۱۵ شهرستان میبد قدردانی و مرتضی پهلوانشمسی میبدی به عنوان رئیس جدید اورژانس ۱۱۵ شهرستان میبد معرفی شد.