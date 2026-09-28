فعالان اقتصادی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در منطقه آزاد اروند از تاثیر دوگانگی حکم رانی بر فعالیت‌های اقتصادی انتقاد کردند و خواستار تدبیر در ایجاد اشتغال برای جوانان متخصص منطقه و اختصاص منابع مالی در این باره شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز با حضور در آبادان و خرمشهر در سازمان منطقه آزاد اروند پای صحبت ها و مشکلات فعالان اقتصادی این دو شهرستان‌ نشست.

مسئولان و فعالان اقتصادی در این نشست چالش ها و مشکلات مدیریت بر سر راه فعالیت های اقتصادی در آبادان و خرمشهر از جمله تاثیر دوگانگی حکم رانی بر فعالیت های اقتصادی را به بحث و بررسی گذاشتند.

آنان پیگیری مصوبات سفر قبلی هیئت دولت به آبادان را از دیگر انتظارات خود دانستند که هنوز عملی نشده است.

فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی باید در این دو شهرستان بیشتر سرمایه گذاری کند گفتند: ضروری است از ظرفیت شرکت‌ها صندوق‌ها و موسسات مرتبط با تامین اجتماعی برای پیشرفت دو شهرستان بیشتر استفاده شود.

انتظار فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت بیشتر دولت از این بخش است بویژه در بخش بیمه‌های کارگری که دولت در حال کم کردن سهم خود است.

شرکت تاپیکو، شرکت نفت پاسارگاد و شرکت هی زیر مجموعه تاپیکو در آبادان باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

آنان در بخش دیگر خواهان تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی بدهکار به دولت با نگاه ویژه ترشدند.

فعالان اقتصادی در این نشست ضرورت اصلاح بازرسی‌های تعزیرات بدون هشدار قبلی را یادآور شدند و رفع مشکل را خواستار شدند.

تشکیل کارگروه تولید و تامین اجتماعی برای احصای مشکلات و صدور بخشنامه‌ها برای تسهیل کارو تشکیل صندوق ویژه تولید کنندگان در مناطق آزاد از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در این نشست بود.

آنان با انتقاد از مشارکت کمتر از حد توقع بانک رفاه در در بخش تامین مالی و سرمایه گذاری افزودند: مسئولان تامین اجتماعی در آبادان و خرمشهر هیج گونه اختیاری از خود ندارند و نمی‌توانند از تولید کنندگان در این منطقه حمایت کنند.

در خوزستان ۶ هزار واحد تولیدی، ۱هزار و۲۰۰ واحد تعاونی و ۹۰۰ واحد خدماتی فعال هستند؛ و از ۱۰شهرک تولیدی ماهی و میگو ۸ شهرک متعلق به تعاونی‌ها است.

مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در ابتدای تصدی در وزارت مقرر بود طرح گردشگری سلامت در خرمشهر آعاز شود، اما تا امروز این وعده محقق نشده است! ضمن اینکه پیش از جنگ تحمیلی در خرمشهر ۵ بیمارستان و درمانگاه وجود داشت و امروز نیاز به تاسیس آن‌ها احساس می‌شود.

وی خواستار پرداخت حداقل ۳ ماه مطالبات کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی در آبادان و خرمشهر شد و باید تلاش کرد کمبود‌ها را به کمترین حد برسانیم.

ادای احترام به مقام شهید تنگسیری، آغاز اجرای طرح توسعه پالایشگاه روغن‌سازی آبادان و امضای چند تفاهم‌نامه، بازدید از شرکت کشتی‌سازی اروندان، حضور در نشست فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و بازدید از پایانه مرزی شلمچه از برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به آبادان و خرمشهر است.

احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در این نشست در بخشی از صحبت هایش گفت: طرح‌هایی که کارشناسی نشده اگر مسئولی قول تأییدش را بدهد خدمتی به مردم نشده، هر طرح پیشنهادی باید قابلیت اجرا داشته باشد و مطالعات اقتصادی و صنعتی آن صورت گرفته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در منطقه آزاداروند هم طرح هایی مانند ورودی شهر آبادان خرمشهر حصار کشس شد تا قاچاق صورت نگیرد و الان می‌بینید با هزینه‌های سنگین گره‌ای رو باز نکرد.