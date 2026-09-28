به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدحسین کبادی گفت: در ادامه عملیات جست‌و‌جو، تیم‌های امدادی در روز‌های هفتم و هشتم عملیات، با بهره‌گیری از ظرفیت تیم‌های پهپادی و عملیاتی، مناطق یال کرنا، یال مالخوارون، کافر دره، یال مالَر و ارتفاعات پیرامون قله دماوند را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در آخرین مرحله جست‌و‌جو نیز یک تیم پهپادی با انجام سه سورتی پرواز به مدت ۶۳ دقیقه، محدوده ارتفاعات سه تا چهار هزار متری قله دماوند را به‌صورت هوایی پایش کرد، اما نشانه‌ای از فرد مفقودشده مشاهده نشد.

کبادی ادامه داد: با توجه به تاریکی هوا و کاهش دید، عملیات جست‌و‌جو در پایان هر مرحله متوقف و ادامه آن به روز بعد موکول شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات افزود: عملیات جست‌وجوی این فرد همچنان ادامه دارد و تیم‌های امدادی با تمرکز بر نقاط احتمالی و مناطق صعب‌العبور، بررسی‌های زمینی و هوایی را دنبال می‌کنند.

محمدحسین کبادی در خاتمه گفت:بر اساس آخرین گزارش، تاکنون چهار تیم عملیاتی با مجموع ۱۳ نیروی امدادی در این عملیات مشارکت داشته‌اند و دو فروند پهپاد، یک دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی کمک‌دار سبک نیز به‌کارگیری شده است.