به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این رقابت‌ها با محوریت مهارت‌آموزی، امداد و کمک‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، همکاری گروهی، خلاقیت و همدلی میان شرکت‌کنندگان فراهم کرد.

برگزارکنندگان این رویداد اعلام کردند که هدف اصلی از برگزاری مسابقات «میدان یار»، نمایش ظرفیت‌های نهفته مردمی و ایجاد بستری برای افزایش انسجام و همدلی در میان گروه‌های مختلف جامعه است که می‌تواند در تقویت سرمایه‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

در این مرحله ۳۹ گروه با هم رقابت کردند.