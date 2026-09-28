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مرحله شهرستانی مسابقات «میدان یار» دیشب در میدان امام خمینی شهر همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این رقابتها با محوریت مهارتآموزی، امداد و کمکرسانی، فعالیتهای فرهنگی و رسانهای، فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیتپذیری، همکاری گروهی، خلاقیت و همدلی میان شرکتکنندگان فراهم کرد.
برگزارکنندگان این رویداد اعلام کردند که هدف اصلی از برگزاری مسابقات «میدان یار»، نمایش ظرفیتهای نهفته مردمی و ایجاد بستری برای افزایش انسجام و همدلی در میان گروههای مختلف جامعه است که میتواند در تقویت سرمایههای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
در این مرحله ۳۹ گروه با هم رقابت کردند.