مکان برگزاری اجلاسیه پایانی دومین کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی با توجه به دسترسی بهتر مردم، به میدان اجتماعات شهید آیت الله رییسی تغییر یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در بیانیه روابط عمومی سپاه انصارالرضا (ع) در خصوص اجلاسیه ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی اعلام شده: با توجه به درخواست‌های مردمی و برای فراهم‌شدن امکان حضور گسترده‌تر و آسان‌تر مردم برای شرکت در مراسم پایانی گرامیداشت دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی مکان برگزاری از نمایشگاه بین‌المللی بیرجند به میدان اجتماعات شهید آیت الله رییسی تغییر یافته است.

این اقدام در راستای حفظ انسجام و همبستگی مردم در میدان و تداوم حضور منسجم در تجمعات شبانه اتخاذ شده است.

مراسم گرامیداشت ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی سه شنبه ۷ مهر ساعت ۱۹ در میدان اجتماعات شهید آیت الله رییسی برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی است.