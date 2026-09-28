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مکان برگزاری اجلاسیه پایانی دومین کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی با توجه به دسترسی بهتر مردم، به میدان اجتماعات شهید آیت الله رییسی تغییر یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در بیانیه روابط عمومی سپاه انصارالرضا (ع) در خصوص اجلاسیه ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی اعلام شده: با توجه به درخواستهای مردمی و برای فراهمشدن امکان حضور گستردهتر و آسانتر مردم برای شرکت در مراسم پایانی گرامیداشت دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی مکان برگزاری از نمایشگاه بینالمللی بیرجند به میدان اجتماعات شهید آیت الله رییسی تغییر یافته است.
این اقدام در راستای حفظ انسجام و همبستگی مردم در میدان و تداوم حضور منسجم در تجمعات شبانه اتخاذ شده است.
مراسم گرامیداشت ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی سه شنبه ۷ مهر ساعت ۱۹ در میدان اجتماعات شهید آیت الله رییسی برگزار میشود.
سخنران این مراسم حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی است.