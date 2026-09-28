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۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت پل جدید بازیارخیل میاندورود اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پل تخریبشده روستای بازیارخیل در شهرستان میاندورود با اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار در مسیر بازسازی قرار گرفت و مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران نیز از دریافت مجوزهای لازم برای ساخت پل جدید به جای پل تخریب شده در سیل ۱۷ شهریور خبر داد.
فرماندار میاندورود با اشاره به آخرین وضعیت خسارتهای ناشی از بارندگی شدید و سیلاب اخیر، افزود: پل روستای بازیارخیل تعیین تکلیف شده و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت پل جدید این روستا اختصاص یافته است.
مرتضی بابایی لولتی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی زیرساختهای آسیبدیده افزود: با توجه به تخریب پل بازیارخیل در جریان سیلاب اخیر، اجرای طرح ساخت پل جدید باید با سرعت دنبال شود تا مشکل تردد اهالی این روستا برطرف شود.
وی همچنین درباره وضعیت پلهای ورودی و خروجی روستای وارمی گفت: این پلها نیز در جریان شرایط جوی و سیلاب شهریورماه دچار آسیب شدند و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
بابایی لولتی با اشاره به دیگر خسارتهای ناشی از سیلاب در شهرستان، بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی، تسریع در روند بررسی خسارتها و استفاده از ظرفیتهای اعتباری موجود برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به خسارت واردشده به زمینهای کشاورزی و واحدهای مسکونی روستایی، خواستار تسریع در روند جبران خسارتها و رفع موانع موجود شد.
در سیل ۱۷ شهریور امسال سه پل در شهرستان میاندورود بر اثر طغیان رودخانه تخریب شد که پل روستای بازیارخیل یکی از این سه پل است.