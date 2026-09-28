به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست کارگروه اشتغال شهرستان میبد با حضور سیدمهدی طباطبائی فرماندار میبد و اعضای این کارگروه برگزار شد و در آن آخرین وضعیت ثبت تعهدات اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد و روند پرداخت و نظارت بر تسهیلات اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.فرماندار میبد در این نشست با تأکید بر ضرورت ثبت کامل تعهد اشتغال شهرستان در سامانه رصد، از دستگاه‌های اجرایی خواست تعهدات خود را به‌طور کامل ثبت و اطلاعات این سامانه را به‌صورت ماهانه به‌روزرسانی کنند.در ادامه، مقرر شد متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی پس از اهلیت‌سنجی در کارگروه اشتغال شهرستان، برای بررسی نهایی به کارگروه اشتغال استان یزد و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شوند.

بر اساس این مصوبه، فرآیند بررسی متقاضیان مشاغل خانگی در هفته آینده صورت می‌گیرد.در بخش دیگری از این نشست، وضعیت تسهیلات پرداخت‌شده اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی، بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات پرداخت‌شده نظارت و بازرسی کند.همچنین مقرر شد در صورت مشاهده هرگونه انحراف در نحوه استفاده از تسهیلات، موارد برای بررسی و اقدام لازم به کارگروه نظارت استان معرفی شود.

در خصوص باقی‌مانده سهم تسهیلات اشتغال شهرستان نیز مقرر شد دستگاه‌های مربوط، افراد متقاضی واجد شرایط را ظرف دو هفته آینده به فرمانداری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کنند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، تاکنون از مجموع ۳۱۵ مورد تعهد اشتغال شهرستان میبد، ۲۲ مورد معادل ۱۰ درصد در سامانه رصد ثبت شده است.