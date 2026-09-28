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مدیرکل بهزیستی فارس گفت: بیش از ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمکهای مردمی و خیران با اجرای پویش «همه حاضر» بین دانشآموزان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل بهزیستی فارس از توزیع نوشتافزار و ارائه خدمات سلامت به دانشآموزان تحت پوشش این سازمان در قالب پویش «همه حاضر» خبر داد. در این طرح، کمکهای مردمی و خیرین به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان میان دانشآموزان توزیع شد.
حمید گودرزی، مدیرکل بهزیستی فارس، با قدردانی از مشارکت مردم، خیرین و مجموعههای همراه در پویش «همه حاضر»، همراهی مردم استان را جلوهای از مسئولیت اجتماعی دانست.
وی بیان داشت: بر اساس گزارشهای موجود، بستههای آموزشی و نوشتافزار به ارزش ۷ میلیارد و ۸۶۸ میلیون تومان از سوی نیکاندیشان تأمین و میان دانشآموزان توزیع شد. افزون بر این، هزار جفت کفش نیز برای دانشآموزان نیازمند تأمین و توزیع شد.
وی از «همه» مردم نیکاندیش استان دعوت کرد برای تداوم این همراهی، از طریق درگاه مشارکت بهزیستی به نشانی mosharekat.behzisti.ir، کد دستوری #۷۱۶۶۵۵ و یا شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۰۱۸۹۵۶ اقدام کنند.
مدیرکل بهزیستی فارس در ادامه به ارائه خدمات سلامت اشاره کرد و افزود: در این بخش ۱۵۰ خدمت دندانپزشکی، ۲۵۰ مورد بیناییسنجی و ۴۰ عینک بهصورت رایگان به دانشآموزان ارائه شد. این خدمات در کنار تأمین نیازهای آموزشی، گامی برای حمایت همهجانبه از دانشآموزان تحت پوشش محسوب میشود.
گودرزی با تأکید بر اینکه حمایت از تحصیل و توانمندسازی کودکان، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است، خاطرنشان کرد که نیاز دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی محدود به یک بازه زمانی خاص نیست و همچنان امکان مشارکت نیکوکاران برای حمایت از آنان فراهم است.