حق الخواجه و حسین آباد کالپوش در شهرستان میامی بیشترین بارندگی استان سمنان در شبانه روز گذشته را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس اعلام اداه کل هواشناسی استان سمنان در شبانه روز گذشته در روستای حق الخواجه ۲۱ میلیمتر و در حسین آباد کالپوش ۱۳.۳ میلیمتر باران آمده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان هم درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی تا اوایل هفته آینده و رگبار باران، رعد و برق و تگرگ در برخی نقاط بویژه در ارتفاعات و نواحی شمالی و نیز مه آلودگی در محور‌های شمالی، گاهی باد شدید و گردوخاک هشدار زرد صادر کرده است