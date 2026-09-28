یک کارخانه تولید کمپوست قارچ به دلیل ایجاد بوی نامطبوع در شهرستان جرقویه واقع در شرق استان اصفهان، چند سالی است که گلایه و نارضایتی مردم چندین روستا را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته اهالی روستا‌های جرقویه این کارخانه سال ۱۳۸۲ با مشارکت جمعی از متخصصان پرورش قارچ دکمه‌ای و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ۵۵ کیلومتری جنوب شرق اصفهان تاسیس شد، اما پس از چند سال به دلیل ایجاد بوی نامطبوع چرخه تولید کمپوست، نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

فرماندار شهرستان جرقویه هم دراین خصوص گفت: صاحبان کارخانه موظف هستند طبق ماده ۱۲ قانون هوای پاک چرخه تولید کارخانه را مطابق با استاندارد‌های لازم تعیین شده تعریف کنند و رفع بوی نامطبوع را برطرف کنند.

شهرام آذرپی افزود: درکمیسیون ماده ۱۲ هوای پاک استان در ۱۷ مردادماه یک فرصت چهارماهه داده شده که دو ماه آن گذشته و مالکان کارخانه موظف هستند تا دوماه باقی مانده براساس مصوبه اعلام شده طبق نظر کارشناسان برای رفع بوی نامطبوع اقدام کند.

الماسی مدیرعامل این واحد تولیدی هم گفت: طبق بند ۲ ماده ۱۴ قانون هوای پاک لازم است کارشناسان باحضور در کارخانه گاز‌های منتشر شده از واحد تولید کمپوست این واحد تولیدی را اندازه گیری کنند ودرصورتیکه از استاندارد تعیین شده بالاتر باشد موظف است کارخانه را تعطیل کند.