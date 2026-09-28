ناگویا ۲۰۲۶؛ ادامه صدرنشینی تیم ملی والیبال ایران با شکست تایلند
تیم ملی والیبال کشورمان در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ناگویا، با شکست تایلند، در صدر جدول گروه دوم باقی ماند.
تیم ملی والیبال ایران که در گروه B این رقابتها با تیمهای اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است، امروز (دوشنبه ششم مهر) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی این بازیها به مصاف تایلند رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.
شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵ دومین حریف خود را از پیش رو برداشتند.
امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، پوریا حسین خانزاده، سید عیسی ناصری، محمد ولی زاده، عرشیا به نژاد، علی حق پرست و حسین حاجی کلاته (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.
ایلشن داوودی پور، علی حاجی پور، مرتضی شریفی، مبین نصری و یوسف کاظمی دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در بازیهای آسیایی ناگویا هستند.
این مسابقه شانزدهمین دیدار تیم ملی والیبال ایران و تایلند در طول تاریخ بود که پانزدهمین برد را برای مردان ایران ثبت کرد. هدایت تیم ملی والیبال تایلند را پارک کی وون از کره جنوبی و سرمربی اسبق تیم ملی ایران (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵) برعهده دارد.
روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدیراد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ هستند.
مردان والیبال ایران که با دو برد و ۶ امتیاز صدرنشین گروه هستند، ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه فردا (سهشنبه هفتم مهر) در سومین و آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف اندونزی میروند.
تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازیهای آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازیها است.