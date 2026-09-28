به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ناصر محمدرش در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری بوکان گفت: تاکنون ۵۴ درصد از تعهد اشتغال شهرستان محقق شده و بوکان در این شاخص در رتبه نخست استان قرار دارد.

وی برضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تحقق کامل تعهد اشتغال شهرستان افزود: دستگاه‌های مسئول باید ضمن شناسایی فرصت‌های جدید اشتغال، اطلاعات مربوط به فرصت‌های ایجادشده را به‌صورت دقیق و در مهلت مقرر ثبت کنند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوکان همچنین به موضوع مشاغل خانگی اشاره و تصریح کرد: روند شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان این حوزه باید با سرعت بیشتری انجام شود و طرح‌های واجد شرایط در کوتاه‌ترین زمان به بانک‌های عامل معرفی شوند.

محمدرش برتسریع فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات نیز تأکید و خاطر نشان کرد: جذب کامل اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه اشتغال نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل است.