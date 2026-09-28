در ۶ ماهه نخست امسال
فروش بیش از ۱۴۶۰ قلم محصول هنرجویان فنی و حرفهای بیرجند
بیش از هزار و ۴۶۰ قلم محصول هنرجویان فنی و حرفهای بیرجند در ۶ ماهه نخست امسال در نمایشگاه مهرتاش به فروش رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران بیرجند گفت: بیش از هزار و ۴۶۰ قلم محصول از ۴ هزار هنرجو فنی و حرفهای بیرجند از ابتدای امسال تاکنون در نمایشگاه مهرتاش به فروش رسیده است.
طالبی افزود: رسالت اصلی در مرکز آموزش فنی و حرفهای، تنها انتقال دانش فنی نیست، بلکه توانمندسازی هنرجویان برای ورود به بازار کار و ایجاد مسیرهای درآمدی پایدار است.
وی گفت: نمایشگاه و فروشگاه دائمی مهرتاش با رویکرد حمایت از تولیدات مهارتی و ایجاد پل ارتباطی میان هنرجویان و جامعه مصرف کننده طراحی شده است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای خواهران بیرجند با تأکید بر بهره گیری از بسترهای مجازی برای توسعه بازار گفت: علاوه بر عرضه حضوری، محصولات هنرجویان در بستر فضای مجازی نیز برای دسترسی هموطنان معرفی میشوند.