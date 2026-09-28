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مدیر کل دفتر مشاوره و امور روان شناختی بهزیستی کشور از فعالیت سههزار مرکز مشاوره غیردولتی در حوزههای مختلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابراهیم غفاری گفت: در این مراکز ۱۵ هزار درمانگر خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: در این مراکز خدمات مشاورهای در حوزههای گوناگون ارائه میشود و شناسایی نیازها و مسائل مراجعان از وظایف اصلی آنهاست.
غفاری گفت: همچنین در دوره مورد اشاره، یکمیلیون و ۴۰۵ هزار مراجعه به مراکز غیردولتی ثبت شده است.
وی افزود: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ نیز فعال است و شهروندان میتوانند در حوزههای مختلف از خدمات مشاورهای آن بهرهمند شوند.