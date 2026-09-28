به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابراهیم غفاری گفت: در این مراکز ۱۵ هزار درمانگر خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: در این مراکز خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های گوناگون ارائه می‌شود و شناسایی نیاز‌ها و مسائل مراجعان از وظایف اصلی آنهاست.

غفاری گفت: همچنین در دوره مورد اشاره، یک‌میلیون و ۴۰۵ هزار مراجعه به مراکز غیردولتی ثبت شده است.

وی افزود: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ نیز فعال است و شهروندان می‌توانند در حوزه‌های مختلف از خدمات مشاوره‌ای آن بهره‌مند شوند.