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مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان ازکشف و ضبط بیش از ۲۶۰۰ عدد کارت سوخت غیرمجاز از جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی منطقه کردستان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلال حمه حسنی گفت: در راستای جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از عرضه خارج شبکه فرآوردههای نفتی، ارائه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان و ساماندهی عرضه سوخت در مجاری عرضه، گروههای بازرسی این شرکت با بازدیدهای دورهای و غیرمترقبه از جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی استان بیش از ۲۶۰۰ عدد کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از کارگران جایگاهها و افراد سودجو کشف و ضبط کردند.
وی با اشاره به تفاوت قیمت فرآورده در دوسوی مرز و سو استفاده افراد سود جو از این شرایط از اقدامات کنترلی و بازدیدهای مستمر و غیرمترقبه این شرکت از جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی استان خبرداد و اظهار داشت درشش ماهه نخست سال جاری بیش از ۳۵۴۰ بازدید ازمجاری عرضه سوخت استان انجام شده است که منجر به کشف و ضبط کارتهای سوخت غیر مجاز شده است.
مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با اشاره به بازرسی شبانه روزی از جایگاههای عرضه استان به ویژه نواحی مرزی، اظهار کرد: همه مجاری عرضه سوخت منطقه دارای کارت اضطراری هستند تا کسانی که به هر نحوی دارای مشکل هستند، از این کارت هابرای دریافت سوخت استفاده کنند.
حمه حسنی افزود: اغلب این کارتهای سوخت مربوط به وسایل نقلیه شخصی، کارتهای سوخت مهاجر و وسائل نقلیه عمومی (تاکسی) بوده که بعد ازمسدود کردن و مشخص شدن مقدار عرضه غیرقانونی از کارتها، مراتب برای اعمال قانون و رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارسال شد.