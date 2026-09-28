به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلال حمه حسنی گفت: در راستای جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از عرضه خارج شبکه فرآورده‌های نفتی، ارائه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان و ساماندهی عرضه سوخت در مجاری عرضه، گروه‌های بازرسی این شرکت با بازدید‌های دوره‌ای و غیر‌مترقبه از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی استان بیش از ۲۶۰۰ عدد کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از کارگران جایگاه‌ها و افراد سودجو کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به تفاوت قیمت فرآورده در دوسوی مرز و سو استفاده افراد سود جو از این شرایط از اقدامات کنترلی و بازدید‌های مستمر و غیرمترقبه این شرکت از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی استان خبرداد و اظهار داشت درشش ماهه نخست سال جاری بیش از ۳۵۴۰ بازدید ازمجاری عرضه سوخت استان انجام شده است که منجر به کشف و ضبط کارت‌های سوخت غیر مجاز شده است.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به بازرسی شبانه روزی از جایگاه‌های عرضه استان به ویژه نواحی مرزی، اظهار کرد: همه مجاری عرضه سوخت منطقه دارای کارت اضطراری هستند تا کسانی که به هر نحوی دارای مشکل هستند، از این کارت هابرای دریافت سوخت استفاده کنند.

حمه حسنی افزود: اغلب این کارت‌های سوخت مربوط به وسایل نقلیه شخصی، کارت‌های سوخت مهاجر و وسائل نقلیه عمومی (تاکسی) بوده که بعد ازمسدود کردن و مشخص شدن مقدار عرضه غیر‌قانونی از کارت‌ها، مراتب برای اعمال قانون و رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارسال شد.