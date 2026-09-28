به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان، بررسی داده‌های ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه پنجم مهر تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ششم مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، ماهشهر با ثبت رطوبت ۹۶ درصدی، صدرنشین بیشترین میزان شرجی در استان بوده است و پس از آن، هندیجان با ۹۱ درصد و امیدیه با ۸۰ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در این مدت رطوبت نسبی در رامشیر ۷۹ درصد، گتوند ۷۲ درصد، بهبهان ۶۰ درصد، اهواز ۵۷ درصد، آغاجاری ۵۶ درصد، شوشتر ۵۵ درصد، آبادان ۵۴ درصد، ایذه ۵۴ درصد، شوش ۵۴ درصد، شادگان ۵۳ درصد، صفی‌آباد دزفول و کشاورزی اهواز هر کدام ۵۱ درصد، بستان ۴۱ درصد، مسجدسلیمان و هویزه هر کدام ۳۶ درصد، لالی ۳۴ درصد، رامهرمز ۳۰ درصد، هفتکل ۲۴ درصد، دزپارت ۲۳ درصد و حسینیه ۲۲ درصد ثبت شد.

بر اساس این گزارش، میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان ۵۲.۶ درصد بوده است.

همچنین اداره کل هواشناسی خوزستان برای دریافت اطلاعات هواشناسی، شماره تلفن گویای ۱۳۴ را اعلام کرده است. اگر بخواهی، می‌توانم یک تیتر جذاب‌تر و کوتاه‌تر در سبک خبر صداوسیما هم برای همین خبر پیشنهاد بدهم.