هفته ملی کودک؛ از قصهگویی ملی تا ۵۰ سالگی کتابخانههای سیار
رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک از برگزاری بیش از ۴۰ عنوان برنامه فرهنگی و هنری در سراسر کشور خبر داد و گفت: قصهگویی ملی و گرامیداشت پنجاهمین سال فعالیت کتابخانههای سیار از برنامههای شاخص این هفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فرهاد فلاح، رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک، گفت: در روز ملی قصهگویی، نویسندگان و قصهگوها در هر نقطهای که کودکان حضور داشته باشند برای آنها قصهگویی میکنند و صداوسیما نیز در این زمینه همکاری ویژهای خواهد داشت.
وی افزود: هدف از این برنامه، بازگرداندن فرهنگ قصهگویی به خانوادهها و جامعه است و از خبرنگاران نیز دعوت شده است با روایت قصههای خود به ترویج این فرهنگ کمک کنند.
آقای فرهاد فلاح گفت: امسال پنجاهمین سال فعالیت کتابخانههای سیار در کشور گرامی داشته میشود؛ نخستین کتابخانه سیار کشور ۱۵ مهرماه ۵۰ سال پیش راهاندازی شد و امروز حدود ۱۵۰ کتابخانه سیار در سراسر کشور فعال هستند.
وی افزود: به مناسبت این رویداد، از فعالان و برگزیدگان کتابخانههای سیار تجلیل خواهد شد و برنامههایی برای معرفی این ظرفیت فرهنگی برگزار میشود.
رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک گفت: برگزاری نشستهای تخصصی در تهران و مراکز استانها، اعزام نویسندگان، تصویرگران و هنرمندان حوزه کودک و نوجوان به استانهای مختلف و برگزاری بخش علمی جشنواره بینالمللی قصهگویی از دیگر برنامههای این هفته است.
آقای فلاح افزود: اجرای تئاتر عروسکی، قصهگویی، موسیقی و اهدای کتاب برای کودکان در بیمارستانها، مراکز نگهداری و کانونهای اصلاح و تربیت، ارائه کتابهای حسی و لمسی برای کودکان ویژه، اعزام پیکهای امید به مناطق کمبرخوردار و اجرای برنامههای تماشاخانههای سیار نیز در هفته ملی کودک برگزار میشود.
وی درباره برنامه آغاز هفته ملی کودک گفت: مانند هر سال، برنامههای هفته ملی کودک از ۱۵ مهرماه با غبارروبی گلزار شهدا آغاز میشود و امسال به صورت ویژه غبارروبی قبور شهدای کودک و نوجوان در کشور را خواهیم داشت.
فلاح افزود: کودکان کانون و دانشآموزان مدارس معمولاً در این برنامهها حضور دارند و امسال نیز فعالیتها با گرامیداشت شهدای کودک و نوجوان، بهویژه شهدای اخیر آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: سرکشی و حضور در خانه خانوادههای شهدای کودک و نوجوان نیز امسال به صورت ویژه دیده شده و در شهرهای مختلف برگزار میشود. همچنین جانبازان کودک و نوجوانی داریم که از جنگهای اخیر باقی ماندهاند و در میان ما هستند و برای آنها نیز در استانهای مختلف برنامههایی پیشبینی شده است.
معاون فرهنگی کانون از رسانهها خواست به این بخش توجه بیشتری داشته باشند و گفت: رسانهها میتوانند به دیده شدن این کودکان که متأسفانه کمتر مورد توجه رسانهها قرار گرفتهاند، کمک کنند.
فلاح گفت: در استانهای مختلف نمایشگاههایی با موضوع شهدای کودک و روایت کودکان میناب برگزار خواهد شد؛ از جمله برنامههایی با عنوان «دستهای کوچک، یادهای بزرگ» و «مهمانی فرشتهها». کتیبه شهدای میناب نیز از سوی کانون پرورش فکری تولید شده که در برخی استانها، از جمله خراسان رضوی، به صورت پردهخوانی ارائه شده و این برنامه در حال توسعه و تکثیر در استانهای مختلف است تا در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس کمیته هفته ملی کودک با اشاره به برگزاری برنامه شادپیمایی عروسکی گفت: همانند سالهای گذشته، شادپیمایی عروسکی در خیابان حجاب برگزار خواهد شد و زمان دقیق برگزاری و ساعت آن از طریق رسانهها به صورت رسمی اعلام میشود.
وی افزود: این برنامه با حضور خانوادهها و نهادهای مختلف برگزار خواهد شد. همچنین برنامههایی با عنوان «جشن پرواز» و «پرواز آرزوها» با همین موضوع در استانهای مختلف برگزار میشود و از خانوادهها دعوت میکنیم پس از اطلاعرسانی رسمی در این برنامهها حضور پیدا کنند. تجربه سال گذشته در این زمینه بسیار خوب بود.
آقای فلاح با اشاره به سریال «بچه زرنگ» گفت: همانطور که مدیرعامل کانون نیز اشاره کردند، پخش سریال «بچه زرنگ» یکی از هدیههای جدید کانون به کودکان است که از طریق شبکه نمایش خانگی در اختیار آنها قرار میگیرد.
وی افزود: این سریال در ۵۲ قسمت تولید شده و در هفته ملی کودک از آن رونمایی خواهد شد تا کودکان بتوانند از این اثر جدید استفاده کنند.
رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک گفت: کانون پرورش فکری بازیهایی را برای کودکان تولید کرده است که «محافظان کوچک» و «محافظان جزیره» نام دارند و در هفته ملی کودک از این دو بازی رونمایی خواهد شد.وی افزود: یکی از برنامههای هفته ملی کودک، نشست رئیس سازمان فضایی ایران با کودکان و نوجوانان است که ۱۸ مهرماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشود.
وی افزود: شماری از فعالان حوزه کودک و نوجوان در این نشست با رئیس سازمان فضایی ایران دیدار خواهند کرد و افزایش تعامل این سازمان در زمینه نشر و توسعه علوم هوافضا، میتواند این برنامه را به رویدادی جذاب برای کودکان و نوجوانان تبدیل کند.
وی افزود: نخستین نشریه دیواری علم و فناوری ویژه مدارس کشور نیز در کانون علوم و فناوریهای نوین ایران تولید شده و قرار است به صورت دورهای با موضوعات مختلف علم و فناوری برای مدارس ارسال شود.
آقای فلاح گفت: سه شماره از این نشریه آماده شده که بهزودی رونمایی میشود؛ یک شماره با موضوع موشکها و دو شماره با موضوع ماهواره.
رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک افزود: این نشریه، نخستین نشریه دیواری مدارس کشور با موضوع علم و فناوری و با ادبیات ویژه نوجوانان است که در اختیار مدارس متوسطه قرار خواهد گرفت.
آقای فرهاد فلاح گفت: «جشن ملی الفبا» نیز از سال گذشته با همکاری نهاد کتابخانهها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برخی نهادهای دیگر آغاز شده و امسال از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در سراسر کشور برگزار میشود.
رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک افزود: در این برنامه، دانشآموزان کلاس دوم ابتدایی از طریق مدارس به مراکز کانون و کتابخانهها میروند و با فضای کتابخانه و شیوه استفاده از منابع کتاب آشنا میشوند.
آقای فرهاد فلاح گفت: سال گذشته چند صد هزار کودک در این جشن شرکت کردند و ۱۲۵ هزار دانشآموز کلاس دومی نیز عضو کتابخانه شدند.
وی افزود: جشن ملی الفبا از برنامههای جذاب هفته ملی کودک است و ثبتنام و عضویت کودکان در کتابخانهها در این هفته به صورت رایگان انجام میشود.
رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک گفت: یکی از کارهای مستمر کانون و دیگر فعالان حوزه کودک که در شورای سیاستگذاری نیز مطرح شده، حضور در مراکز نگهداری کودکان، بیمارستانها و کانونهای اصلاح و تربیت است.
وی افزود: در هفته ملی کودک، گروهها به بیمارستانها و مراکز اصلاح و تربیت مراجعه میکنند و برای کودکان برنامههای نمایشی و فرهنگی اجرا خواهند کرد و هدایایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.
آقای فلاح به تولید کتابهای حسی ـ لمسی برای کودکان دارای نیازهای ویژه، اعزام «پیکهای امید» به مناطق محروم و اعزام «تماشاخانه سیار» اشاره کرد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ تا ۵۰ عنوان برنامه برای هفته ملی کودک پیشبینی شده که فهرست و جزئیات آنها در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت تا رسانهها بتوانند این برنامهها را پوشش دهند.
هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» در سراسر کشور برگزار میشود.