



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حیدر حق جویان اظهار داشت: طرح پاکسازي تفرجگاه ها و اطراف محيط هاي آموزشي شهرستان همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد و با حضور کلیه پليس هاي تخصصی به مرحله اجرا درآمد.

وي افزود: در اين طرح و با تلاش ماموران 4 کيلو و 611 گرم انواع مواد مخدر و 65 حبه قرص7قبضه سلاح شکاری به همراه ۱۳ فشنگ مربوطه ،۵فقره سرقت و تعداد ۲۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت از مزاحمین و سارقین وخرده فروشان و معتادان متجاهر کشف شد.

سرهنگ حق جویان تصريح کرد: در اين طرح همچنين ۱۵ نفر شامل ۲ معتاد متجاهر و ۸ خرده فروش مواد مخدرو۴نفرسارق و یک نفر مالخر نيز شناسايي و دستگير و تحويل کمپ هاي ترک اعتياد و مراجع قضائي شدند.

وي با اشاره به رضايتمندي عموم شهروندان از اجراي طرح هاي پاکسازي پليس گفت: در راستاي اجراي مطالبات مردمي اجراي اين طرح ها ادامه خواهند يافت.