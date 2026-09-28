جشنواره برگزیدگان صدرا روایتی از پلیس قهرمان
رئیس بازرسی کل فراجا از برگزاری جشنواره صدرا طی روزهای آتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، سردار مهدی معصوم بیگی گفت: جشنواره صدرا با هدف شناسایی، معرفی و الگوسازی رفتارهای شاخص کارکنان فراجا در چهار محور صحت عمل، درستکاری،رشادت و امانتداری برگزار میشود؛ پیشگامان این چهار محور در جشنواره صدرا معرفی میشوند.
وی افزود: این رویداد به عنوان اولین جشنواره با شعار «روایت گر پلیس قهرمان» در سطح فراجا در تداوم یکی از رویکردهای «صیانت پیش رویدادی» اجرایی میشود.
رئیس بازرسی کل فراجا گفت: فرآیند انتخاب نفرات برگزیده طی بررسی و تأیید در کمیتههای تخصصی، بر پایه مستندات و معیارهای مشخص انجام شده تا انتخابها قابل دفاع، عادلانه و الگوساز باشند.
سردار معصوم بیگی تأکید کرد: هدف از برگزاری جشنواره صدرا، معرفی و تبدیل رفتارهای شایسته کارکنان فراجا به الگوهای ماندگار سازمانی، ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج این فرهنگ به عنوان روایت تازهای از پلیس قهرمان در میان آحاد مردم است.