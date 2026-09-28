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دو روز پس از آتش سوزی گسترده در سینما یادمان سمنان ، رایزنی ها برای بازسازی و بازگشت این مجموعه به چرخه فعالیت های فرهنگی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با ابراز تاسف از وقوع حادثه آتش سوزی در سینما یادمان سمنان، ابراز امیدواری کرد: با حمایت های ملی و استانی ، سینما یادمان سمنان پس از انجام بازسازی دوباره به چرخه فعالیتهای فرهنگی هنری خود برگردد.
وی با اشاره به قدمت و خاطرات این سینما نزد مردم سمنان گفت: این سینما برای خیلی ها، حسن نوستالژیک دارد و هر کاری لازم باشد برای بازسازی آن انجام خواهیم داد.
سینما یادمان سمنان که در میدان هفت تیر این شهر قرار دارد، از سینماهای قدیمی استان سمنان و متعلق به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. این سینما در ابتدا با نام «کاپری» فعالیت میکرد و پس از انقلاب اسلامی نام آن به «فرهنگ» تغییر یافت.
سینما یادمان پس از انجام عملیات نوسازی و تجهیز، در سال ۱۳۹۲ بار دیگر بازگشایی شد و در سالهای بعد به عنوان یکی از سالنهای اصلی نمایش فیلم در شهر سمنان به فعالیت خود ادامه داد. این سینما در دورههای مختلف میزبان اکران فیلمهای روز سینمای ایران و رویدادهایی مانند جشنواره فیلم فجر بود.
این سینما در سال ۱۳۹۷ با نام «یادمان» به فعالیت خود ادامه داد و در سالهای اخیر نیز به عنوان یکی از سالنهای سینمایی فعال سمنان مورد استفاده قرار گرفته است.
شنبه شب نیم ساعت پس از آخرین اکران فیلم در این سینما ، مجموعه دچار آتش سوزی شد .