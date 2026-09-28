همزمان با بازگشایی مدارس و در راستای حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار، بیش از ۲ هزار بسته لوازم‌التحریر و کوله‌پشتی در قالب پویش «نسیم مهربانی» در منطقه ۱۹ توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹، با اعلام این خبر گفت: پویش «نسیم مهربانی» با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اجرا شد.

احمد همتی، افزود: در این پویش بیش از ۲ هزار بسته شامل لوازم‌التحریر و کوله‌پشتی با شناسایی و احصای نیازهای دانش‌آموزان در محلات و نواحی کم‌برخوردار منطقه تهیه و میان جامعه هدف توزیع شد.

همتی ادامه داد: فرآیند توزیع نیز براساس فهرست‌های شناسایی‌شده انجام شد تا حمایت‌ها به‌صورت هدفمند در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۹ خاطرنشان کرد: اجرای پویش «نسیم مهربانی» در چارچوب برنامه‌های حمایتی مدیریت شهری و با رویکرد کاهش بخشی از هزینه‌های آغاز سال تحصیلی خانواده‌های کم‌برخوردار و فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان انجام شد.