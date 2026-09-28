پسران ووشوکار خراسان جنوبی در مسابقات ووشو قهرمانی کشور ۱۳ مدال طلا، نقره و برنز کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پسران ووشوکار خراسان جنوبی به مربیگری آقایان خرمشاد، لعل و کاووسی در مسابقات ووشو قهرمانی کشور که به میزبانی مشهد مقدس از یکم تا سوم مهر برگزار شد ۱۳ مدال طلا، نقره و برنز کسب کردند.

در این مسابقات در بخش ساندا در رده سنی نونهالان امیرحسین سالخورده و محمدصادق شبانی مدال طلا و سید محمدجواد شواکندی و محمدیمین یوسفی مدال برنز را از آن خود کردند.

همچنین در رده سنی نوجوانان سامان حیدری و ابوالفضل زراعتگر مدال برنز و در رده سنی بزرگسالان صالح کامیاب مدال برنز را کسب کردند.

در بخش تالو نیز در رده سنی نونهالان امیرعباس خرمشاد ومحمدیاسین سبزبان مدال نقره و در رده سنی بزرگسالان علی معروف مدال طلا، ایمان برزگر و روح الله ملکانه مدال نقره و ایمان برزگر مدال برنز را بر گردن آویختند.