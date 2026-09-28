به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،همزمان با هفته دفاع مقدس نخستین یادواره چهار شهید زن شهرستان مُهر در میدان شهربند شهر خوزی بخش وراوی با حضور قشر‌های مختلف مردم و مسئولان برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره شهید سیده صغری حسینی فرد نخستین شهیده زن این شهرستان که در حادثه تروریستی کرمان به شهادت رسید و شهیدان معصومه منفرد، سکینه شعبانی و زهرا اسدی نژاد از شهدای جنگ تحمیلی سوم در لامرد داشته شد.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.