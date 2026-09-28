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هواشناسی بوشهر از افزایش سرعت بادهای شمالی از اواخر وقت سهشنبه و کاهش نسبی دما خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از اواخر وقت سهشنبه با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی و تداوم آن طی روز چهارشنبه در سطح استان و بر روی دریا، سواحل استان، بویژه مناطق شمالی و مرکزی به نسبت متلاطم خواهد شد.
زهرا راستگو با پیشبینی کاهش نسبی دما و رطوبت، از خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان خبر داد.
وی همچنین گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه با وزش بادهای جنوبی، خلیج فارس در برخی ساعتها مواج پیشبینی میشود.
معاون پیشبینی هواشناسی بوشهر آسمان استان را صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در ارتفاعات شرقی افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی کرد.
وی گفت: جهت وزش باد متغیر، بیشتر جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امروز در فراساحل شمالی استان، شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
راستگو اضافه کرد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و از اواخر وقت امروز در فراساحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۰۵ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۹:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۴:۳۰ و مد دوم ساعت ۲۰:۵۵ دقیقه خواهد بود.