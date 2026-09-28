به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، احمد فاطمی، روند اجرای طرح تعریض و بهسازی محور شهید صالحی در محدوده تهمتن‌کلا به ناریوران و همچنین طرح روکش آسفالت محور مزداکتی را بررسی کرد.

وی افزود: برای اجرای مرحله نخست طرح تعریض و بهسازی محور شهید صالحی از محدوده روستای تهمتن‌کلا به ناریوران، ۶۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی اختصاص یافته است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین با پیگیری‌های انجام شده، مجوز برگزاری مناقصه برای اجرای مرحله دوم این طرح با اعتبار بیش از۲۵۰ میلیارد ریال اخذ شده است.

فاطمی در بخش دیگری از این بازدید، روند اجرای طرح روکش آسفالت محور مزداکتی مورد بررسی قرار داد و گفت: برای اجرای این طرح نیز ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی اختصاص یافته و روکش آسفالت این محور با همکاری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و اداره راه شهرستان بابل اجرا شده است.

وی ادامه داد: محور مزداکتی یکی از مسیر‌های ارتباطی منطقه بوده و روستا‌های آهنگرکلا، درونکلا و مرزناک را به یکدیگر متصل می‌کند. این طرح پس از اجرای روکش آسفالت به بهره‌برداری رسیده است.