رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده از مشاهده نخستین دسته پلیکان‌های مهاجر در تالاب سولدوز این شهرستان خبر داد و گفت: کارشناسان این اداره در جریان پایش‌های اخیر، یک دسته ۳۵ قطعه‌ای از این پرندگان را در تالاب مشاهده کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اکبر قایمی افزود: این پرندگان مهاجر در ادامه کوچ خود از مناطق شمالی به مناطق جنوبی، وارد این تالاب شده و با سرد شدن هوا به مناطق جنوبی‌تر مهاجرت می‌کنند.

وی با یادآوری اینکه انتظار می‌رود در روز‌های آینده بر شمار پلیکان‌های مهاجر در این تالاب افزوده شود، اظهار کرد: بیشتر پلیکان‌های مشاهده‌شده را پرندگان جوان تشکیل می‌دهند که در پارک ملی دریاچه ارومیه و مناطق پیرامونی آن زادآوری کرده‌اند و همزمان با سرد شدن هوا، مهاجرت فصلی خود را آغاز کرده‌اند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده ادامه داد: علاوه بر پلیکان‌های مهاجر، هم‌اکنون گونه‌های مختلفی از پرندگان بومی و مهاجر از جمله آبچلیک، چوب‌پا، کاکایی، خوتکا، چنگر، حواصیل و انواع اردک‌ها نیز در تالاب سولدوز مشاهده می‌شوند.

قایمی با اشاره به تنوع زیستی این تالاب، خاطرنشان کرد: سولدوزو علاوه بر اینکه زیستگاه گونه‌های مختلف پرندگان است، میزبان پستاندارانی از جمله گراز، گرگ و شغال نیز است.

وی از اهالی روستا‌های همجوار این تالاب بین‌المللی خواست در صورت مشاهده افراد سودجو و یا متخلفانی که قصد شکار پرندگان و دیگر گونه‌های جانوری این منطقه را دارند، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست یا محیط‌بانان اطلاع دهند تا از آسیب به حیات‌وحش منطقه جلوگیری شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: عملیات لایروبی و پاکسازی حدود ۲ کیلومتر از کانال‌ها و زهکش‌های منتهی به تالاب‌های سولدوز و درگه سنگی این شهرستان با هدف تسهیل در انتقال آب و بهبود وضعیت آبی این تالاب‌ها انجام شد.

وی اضافه کرد: با توجه به خشک بودن کانال‌ها و زهکش‌های منتهی به تالاب‌ها در این فصل، عملیات لایروبی و پاکسازی آنها انجام شد تا زمینه انتقال بهتر آب رودخانه گادر، روان آب‌های دیگر و آب حاصل از بارش‌ها به تالاب‌ها فراهم شود.

وی ادامه داد: این عملیات با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی انجام شد و در مجموع حدود ۲ کیلومتر از مسیرهای منتهی به تالاب‌های سولدوز و درگه‌سنگی لایروبی شد.