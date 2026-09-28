رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی سید جعفر شبیری زنجانی، روز چهارشنبه ۸ مهرماه با حضور علما، مدرسین و فعالان حوزوی در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، از برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله العظمی سید جعفر شبیری زنجانی خبر داد

.وی افزود: این مراسم که توسط بیت معظم آن مرجع عالیقدر، شورای حوزه علمیه تهران و سایر نهاد‌های حوزوی سازمان‌دهی شده است، روز چهارشنبه ۸ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مدرسه عالی شهید مطهری واقع در میدان بهارستان برگزار می‌گردد.