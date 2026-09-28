به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اکبر قایمی گفت: این پرندگان مهاجر در ادامه کوچ خود از مناطق شمالی به مناطق جنوبی، وارد این تالاب شده و با سرد شدن هوا به مناطق جنوبی‌تر مهاجرت می‌کنند.

وی افزود: بیشتر پلیکان‌های مشاهده‌شده را پرندگان جوان تشکیل می‌دهند که در پارک ملی دریاچه ارومیه و مناطق پیرامونی آن زادآوری کرده‌اند و همزمان با سرد شدن هوا، مهاجرت فصلی خود را آغاز کرده‌اند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده اعلام کرد: علاوه بر پلیکان‌های مهاجر، هم‌اکنون گونه‌های مختلفی از پرندگان بومی و مهاجر از جمله آبچلیک، چوب‌پا، کاکایی، خوتکا، چنگر، حواصیل و انواع اردک‌ها نیز درتالاب سولدوز مشاهده می‌شوند.

قایمی با اشاره به تنوع زیستی این تالاب، خاطرنشان کرد: سولدوزو علاوه بر اینکه زیستگاه گونه‌های مختلف پرندگان است، میزبان پستاندارانی از جمله گراز، گرگ و شغال نیز است.