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رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از مشاهده نخستین دسته پلیکانهای مهاجر در تالاب سولدوز این شهرستان خبر داد و گفت: کارشناسان این اداره در جریان پایشهای اخیر، یک دسته ۳۵ قطعهای از این پرندگان را در این تالاب مشاهده کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اکبر قایمی گفت: این پرندگان مهاجر در ادامه کوچ خود از مناطق شمالی به مناطق جنوبی، وارد این تالاب شده و با سرد شدن هوا به مناطق جنوبیتر مهاجرت میکنند.
وی افزود: بیشتر پلیکانهای مشاهدهشده را پرندگان جوان تشکیل میدهند که در پارک ملی دریاچه ارومیه و مناطق پیرامونی آن زادآوری کردهاند و همزمان با سرد شدن هوا، مهاجرت فصلی خود را آغاز کردهاند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده اعلام کرد: علاوه بر پلیکانهای مهاجر، هماکنون گونههای مختلفی از پرندگان بومی و مهاجر از جمله آبچلیک، چوبپا، کاکایی، خوتکا، چنگر، حواصیل و انواع اردکها نیز درتالاب سولدوز مشاهده میشوند.
قایمی با اشاره به تنوع زیستی این تالاب، خاطرنشان کرد: سولدوزو علاوه بر اینکه زیستگاه گونههای مختلف پرندگان است، میزبان پستاندارانی از جمله گراز، گرگ و شغال نیز است.