وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر منصور حقیقت را به عنوان رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام منصوب کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در حکم دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به دکتر حقیقت آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام» منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان مدیریت آن موسسه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری و همراهی با سایر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر منصور حقیقت، دارای دکترای فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با مرتبه استاد تمام است. از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون پژوهشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، مدیر پژوهش دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیر مالکیت فکری دانشگاه شیراز و همچنین دبیر سیاستگذاری علمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز اشاره کرد. دکتر حقیقت چاپ بیش از ۶۰ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات دکتر محمدمهدی علویان مهر رئیس سابق موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.