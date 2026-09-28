به گفته رییس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمان هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ مهدی خانی در نشست خبری با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه مساجد محل هرکدام باید یک پایگاه قرآنی داشته باشند گفت: در این مدل فعالیت فرهنگ قرآنی نیز در سطح محلات شکل گرفته و به دیگر سطوح کشور می‌رسد.

وی افزود: از سال قبل روند کار مسابقات قرآنی مدهامتان از انفرادی به تیمی تغییر کرده است.

وی افزود: خاستگاه اصلی مسابقات کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد است و رقابت پویایی در سطح محلات و مساجد با محوریت قرآن شکل می‌گیرد.

مهدی خانی با بیان اینکه شناسایی نخبه‌های قرآنی از اصلی‌ترین برنامه مسابقات مدهامتان است، تصریح کرد: این مسابقه سکوی پرتابی است برای اعضای کانون‌های مساجد و استعدادیابی افراد درنقاط کم برخوردار و رشته‌های مختلف اذان و مکبری، خوشنویسی، ترجمه خوانی، هنر‌های قرآنی، قصه گویی و صحت قرائت نماز، از موارد برگزاری مسابقه است.

وی گفت: این مسابقات می‌تواند تحول ویژه در سطح قرآنی استان ایجاد کند، مسابقات جریان سازی قرآنی در شبکه بزرگ کانون‌های فرهنگی مساجد ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: سال قبل ۴۷ تیم در مسابقه شرکت کردند و تا دیروز امسال ۹۲ تیم شرکت کرده‌اند ما رتبه سوم کشوری از حیث تعداد تیم‌های شرکت کننده داریم.

وی بیان کرد: ۳۵ تیم برادران ۵۷ تیم خواهران در دو بخش زیر ۱۸ و بالای ۱۸ سال شرکت کننده مسابقات داریم.

وی گفت: مسابقات شهرستانی فردا، مسابقه استانی پایان مهرماه و سطح کشوری آبان ماه درهمدان برگزار می‌شود.

وی افزود: کرمان در درصد شرکت اعضا در دو دوره شانزدهم و هفدهم رتبه اول کشور را دارد که مسابقات کاملا مردمی برگزار می‌شود.

مهدی خانی بیان کرد: تا سه روز آینده امکان ثبت نام وجود دارد.

وی افزود: کانون المهدی نرماشیر دربحث شبکه سازی کانون‌ها بیشترین نفرات شرکت کننده را دارد.

وی تاکید کرد: ۸۸ هزار عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در سامانه داریم.

وی گفت: ۴۶ درصد کانون‌ها روستایی و بقیه شهری است، ۳۳۷ کانون روستایی و ۳۸۳ کانون شهری داریم و ۱۸۰ کانون درشهرکرمان داریم.