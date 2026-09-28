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جشن عاطفهها با هدف تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند، همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس استان یزد برگزار شد و هزار مدرسه استان یزد در دو هفته نخست مهرماه میزبان پایگاههای این جشن هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جشن عاطفهها با هدف تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند، همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس استان یزد برگزار شد و هزار مدرسه استان یزد در دو هفته نخست مهرماه میزبان پایگاههای این جشن هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد گفت: جشن عاطفههای امسال از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت. مبشری افزود: در دو هفته نخست مهرماه، در هزار مدرسه استان یزد پایگاههای جشن عاطفهها برای جمعآوری کمکهای دانشآموزان و خیران مستقر خواهد بود.
در مراسمی که با حضور جمعی از دانشآموزان در دبیرستان پسرانه مؤمنین یزد برگزار شد، زنگ عاطفهها به صدا درآمد و دانشآموزان با اهدای کمکهای خود در این پویش همدلانه مشارکت کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد نیز در این مراسم، جشن عاطفهها را نمادی از همدلی، مهربانی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست.
دهستانی با اشاره به پیشرفتهای علمی و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران، این دستاوردها را مرهون مدرسه، کلاس درس و تلاش معلمان دلسوز عنوان کرد و بر نقش آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده تأکید کرد.
مردم و خیران میتوانند با استفاده از کد دستوری #۰۳۵۸۸۷۷۸۸، ورود به اپلیکیشن «صدقه من» و همچنین مراجعه به پایگاههای مستقر در مدارس و دفاتر کمیته امداد، در جشن عاطفهها مشارکت کنند.
در پایان این مراسم، از شماری از خیران مدرسهساز و نیکوکاران فعال در حوزه حمایت از دانشآموزان تجلیل شد.