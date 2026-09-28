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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: وزش بادهای نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظهای در برخی مناطق استان از امروز تا روز چهارشنبه هفته جاری سبب برخاستن گردوخاک محلی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، سرعت وزش باد طی امروز تا روز چهارشنبه (بویژه فردا)، در بخشهای شمال غربی، غربی، جنوب غربی و مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوغبار محلی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها دور از انتظار نیست.
وی افزود: همچنین جریانات مرطوب جنوبی طی امروز تا اواسط وقت فردا و همچنین از اواخر روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی استان خواهد شد.
سبزه زاری تصریح کرد: طی امروز تا روز چهارشنبه روند کاهش ۴ تا ۶ درجهای دمای بیشینه در سطح استان پیش بینی میشود و شمال خلیج فارس طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه مواج خواهد بود.
به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۶.۷ و ایذه با دمای ۱۹.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۷ و کمینه دمای ۲۶ درجه سانتیگراد رسیده است.