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مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی گفت: میزان آب دریاچه ارومیه امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹ برابر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است، افزود: این میزان در سال گذشته کمتر از ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود.
وی همچنین از افزایش یک هزار و ۴۶۵ کیلومتر مربعی پهنه آبی دریاچه خبر داد و اظهار کرد: مساحت پهنه آبی نگین فیروزهای ایران به یک هزار و ۹۴۶ کلومتر مربع رسیده است.
طبق گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی، تراز دریاچه ارومیه نیز به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتیمتر رسیده که بیش از یک متر نسبت به پارسال افزایش داشته است.