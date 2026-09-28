به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است، افزود: این میزان در سال گذشته کمتر از ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود.

وی همچنین از افزایش یک هزار و ۴۶۵ کیلومتر مربعی پهنه آبی دریاچه خبر داد و اظهار کرد: مساحت پهنه آبی نگین فیروزه‌ای ایران به یک هزار و ۹۴۶ کلومتر مربع رسیده است.

طبق گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، ‌تراز دریاچه ارومیه نیز به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی‌متر رسیده که بیش از یک متر نسبت به پارسال افزایش داشته است.