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رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور گفت: ثبتنام در مدارس دولتی کاملاً رایگان است ضمن آنکه کمکهای مردمی در طول سال تحصیلی کاملاً اختیاری و داوطلبانه بوده و مدارس به هیچ عنوان حق ندارند پرداخت آن را پیششرط ثبتنام یا ادامه تحصیل قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در برنامه تلویزیونی «یک پیاله چای سبز»، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل مشترکی که در اردیبهشتماه با هماهنگی وزارت کشور تدوین و ابلاغ شد، ثبتنام در مدارس دولتی کاملاً رایگان است و قانون منع دریافت وجه هیچگونه تبعیضی میان دانشآموز ایرانی، افغانستانی یا سایر ملیتها قائل نیست، ضمن آنکه کمکهای مردمی در طول سال تحصیلی کاملاً اختیاری و داوطلبانه بوده و مدارس به هیچ عنوان حق ندارند پرداخت آن را پیششرط ثبتنام یا ادامه تحصیل قرار دهند.
محمد سلیمی با حضور در برنامه تلویزیونی «یک پیاله چای سبز» جهت پاسخ به سوالات و چالشهای تحصیلی دانشآموزان افغانستانی در ایران حاضر شد، تا با توجه به تغییرات اخیر و تسهیلاتی که دولت جمهوری اسلامی ایران جهت دسترسی بهتر و آسانتر دانشآموزان افغانستانی به سیستم آموزشی در ایران در نظر گرفته است، به سوالات خانوادهها و پرسشهایی درباره نحوه بهرهمندی از این فرصتها پاسخ دهد.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور گفت: نگاه آموزش و پرورش به مقوله آموزش کودکان، فراتر از یک وظیفه صرفاً اداری است و ما آن را یک حق اساسی، انسانی و مرتبط با آینده و امنیت ملی میدانیم؛ خوشبختانه تاکنون بیش از ۴۳ هزار و ۶۰۰ دانشآموز افغانستانی پایه اول مراحل سنجش خود را تکمیل کرده و در حال ثبتنام قطعی هستند.
وی افزود: برای شمار اندک جامانده، طی هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مراکز جامع سنجش تجهیز شده و تا ۱۵ مهرماه فعال خواهند بود تا خانوادهها بتوانند با دریافت معرفینامه از ادارات آموزش و پرورش منطقه، به مراکز منتخب مراجعه و نوبت سنجش را جهت مداخله بهموقع و شناخت استعدادهای نوآموز دریافت کنند.
سلیمی گفت: در حالی که سال گذشته ۳۸۷ هزار دانشآموز تبعه خارجی در مدارس کشور ثبتنام شده بودند، در سال جاری تاکنون بیش از ۳۶۲ هزار نفر که عمدتاً از اتباع افغانستان و عراق هستند ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود این رقم تا نیمه مهرماه از آمار سال قبل نیز فراتر رود.
وی افزود: در این مسیر، اگرچه ثبتنام پایههای میانی خودکار انجام شد، اما برای پایههای ورودی (اول، هفتم و دهم) که نیازمند پیشثبتنام اینترنتی و تطبیق آدرس بود، شرط الزام سیمکارت به نام سرپرست مانعی جدی برای خانوادههای فاقد مدارک تابعیتی ایجاد کرده بود که در اقدامی منعطف و قاطع در ۱۰ روز منتهی به مهرماه، الزام ثبتنام از طریق این سامانه بهطور کامل برداشته شد و تنها در همان ۱۰ روز، بین ۳۵ تا ۴۰ هزار دانشآموز جدید به مدارس کشور افزوده شدند.
این مقام مسئول در پاسخ به ابهامات مطرحشده درباره هزینهها و بازه زمانی اجرای سنجش سلامت تصریح کرد: با توجه به بازخوردهای دریافتی از مردم، مقرر شد که برخی هزینههای غیرموجهِ دریافتشده در فرآیند سنجش اصلاح و متوقف شود.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور افزود: مدارس مطلقاً هیچ حقی برای دریافت وجه هنگام ثبتنام ندارند و مطالبه مبالغ شهریه کاملاً غیرقانونی و ممنوع است.
وی گفت: بر اساس دستورالعمل مشترکی که در اردیبهشتماه با هماهنگی وزارت کشور تدوین و ابلاغ شد، ثبتنام در مدارس دولتی کاملاً رایگان است و قانون منع دریافت وجه هیچگونه تبعیضی میان دانشآموز ایرانی، افغانستانی یا سایر ملیتها قائل نیست، ضمن آنکه کمکهای مردمی که در طول سال تحصیلی درخواست میشود کاملاً اختیاری و داوطلبانه بوده و مدارس به هیچ عنوان حق ندارند پرداخت آن را پیششرط ثبتنام یا ادامه تحصیل قرار دهند.
سلیمی گفت: با توجه به وسعت جامعه آموزش و پرورش و وجود بیش از ۱۲۴ هزار مدرسه و نزدیک به ۱۶ میلیون دانشآموز، بروز برخی رفتارهای سلیقهای دور از انتظار نیست، اما سیاست رسمی وزارتخانه برخورد با این قبیل اقدامات خودسرانه است؛ لذا خانوادهها میتوانند در صورت داشتن مدارک هویتی از طریق درگاه الکترونیکی «مایمدیو» شکایت خود را ثبت کرده و یا در صورت عدم دسترسی به سامانه، با مراجعه حضوری به کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در ادارات آموزش و پرورش منطقه، گزارش خود را پیگیری کنند تا بر اساس وظایف نظارتی، با مدیران متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.