مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شیراز گفت: کیفیت آب آشامیدنی از منابع تأمین تا مخازن و شبکه توزیع، به‌طور مستمر آزمایش و کل شبکه توزیع شیراز دست‌کم ماهی یک‌بار بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شیراز گفت: کیفیت آب آشامیدنی از منابع تأمین تا مخازن و شبکه توزیع، به‌طور مستمر آزمایش و کل شبکه توزیع شیراز دست‌کم ماهی یک‌بار بررسی می‌شود.

مظفری با اشاره به فعالیت مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شیراز افزود: این مرکز از زمان تأسیس شرکت آب و فاضلاب فعالیت خود را آغاز کرده و وظیفه دارد کیفیت آب را پایش و مطابقت آن را با استاندارد‌های تعیین‌شده بررسی کند.

او گفت: نمونه‌های آب از منابع تأمین، مخازن و شبکه توزیع جمع‌آوری می‌شود و در آزمایشگاه‌های تخصصی از نظر شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ این آزمایش‌ها مواردی مانند رنگ، کدورت، هدایت الکتریکی، اسیدیته و قلیائیت آب و همچنین آنیون‌ها، کاتیون‌ها و فلزات سنگین از جمله سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک را دربرمی‌گیرد.

به گفته مظفری، شاخص‌های میکروبی آب نیز در آزمایشگاه میکروبیولوژی بررسی می‌شود و هدف از این پایش‌ها، اطمینان از سلامت و بهداشت آب آشامیدنی شهروندان است.

او گستره فعالیت مرکز را افزون بر شیراز، شامل حدود ۱۲۴ روستا دانست و گفت پایش شبکه توزیع شهر بر اساس دستورالعمل‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که کل شبکه دست‌کم ماهی یک‌بار بررسی شود.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شیراز درباره املاح آب گفت: بیشتر بودن املاح در برخی مناطق به‌معنای بی‌کیفیت یا ناسالم بودن آب نیست.

به گفته او، میزان کلسیم و منیزیم در بعضی مناطق به‌دلیل استفاده از منابع زیرزمینی و بافت آهکی چاه‌ها بیشتر است و رسوب سفیدرنگ ته کتری نیز عمدتاً از همین املاح تشکیل می‌شود.

مظفری درباره دستگاه‌های تصفیه آب خانگی هشدار داد که این دستگاه‌ها می‌توانند بخشی از املاح آب را حذف کنند و نگهداری نامناسب نیز ممکن است کیفیت آب ذخیره‌شده در مخزن دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد.

او افزود: نظارت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده بر شبکه توزیع، لزوماً شامل آب خروجی دستگاه‌های تصفیه خانگی نمی‌شود.

او با بیان اینکه منابع تأمین آب شیراز سطحی و زیرزمینی است، گفت هر دو منبع در فرآیند پایش کیفیت آب آزمایش می‌شوند و شهروندان می‌توانند از آب شبکه آب و فاضلاب شیراز استفاده کنند.