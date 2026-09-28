به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل امور مالیاتی مازندران در ادامه به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اشاره کرد و گفت:۱۴۰ طرح عمرانی امسال در قالب این طرح در استان تعریف شده و برای اجرای آنها ۱۴ هزار و ۸۳۳ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

سلطانی افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با هدف افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن امکان مشارکت مؤدیان در محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی اجرا می‌شود تا آثار پرداخت مالیات در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم ملموس‌تر شود.

وی تاکید کرد: هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌های اولویت‌دار در حوزه‌های مختلف، مانند زیرساخت‌های شهری و روستایی، آب، آموزش، سلامت، راه و سایر طرح‌های عمرانی، می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های مورد نیاز استان باشد.

سطانی با تأکید بر اهمیت همراهی مؤدیان و فعالان اقتصادی استان گفت: رشد وصول درآمد‌های مالیاتی، افزایش منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده و توسعه طرح‌های نشان‌دار کردن مالیات‌ها، سه شاخص مهم در مسیر تقویت نظام درآمدی و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای مازندران هستند و تحقق این دستاورد‌ها با مشارکت مؤدیان و تلاش کارکنان نظام مالیاتی استان امکان‌پذیر شده است.