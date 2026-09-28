نمایش «مشق ناتمام»، فیلم «من علی صیاد شیرازی هستم»، فیلم «حریق» و مجموعه پویانمایی «کاوان و جیکا»، خبر‌های کوتاه امروز است.

خبر‌های رسانه، دوشنبه ۶ مهر

خبر‌های رسانه، دوشنبه ۶ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش «مشق ناتمام» به یاد ۱۶۸ دانش آموز شهید میناب تا هشتم مهر در دانشگاه صداوسیما اجرا می‌شود.

شبکه مستند فیلم «من علی صیاد شیرازی هستم» را امروز ساعت پخش می‌کند. این فیلم روایتی از زندگی، فرماندهی و شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی است.

«حریق» ۶ مهر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود. این فیلم داستان مهار آتش در یک پارک صنعتی در چین است.

شبکه پویا «کاوان و جیکا» را هر روز‌ساعت ۱۱:۳۰ پخش می‌کند. این مجموعه پویانمایی ماجرا‌های دو پلیس فداکار است که همواره با آمادگی کامل به یاری شهروندان به ویژه کودکان می‌شتابند.