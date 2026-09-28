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مردم ولایتمدار ورامین در دویست و یازدهمین قرار شبانه خود، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، یک بار دیگر بر همبستگی ملی و حمایت از اقتدار نیروهای مسلح تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعات شبانه مردم ورامین در شب ۲۱۱، در فضای حماسی و با شعارهای همبستگی برگزار شد. حاضران در این میدانداری، با برافراشتن پرچم ایران، اتحاد خود را با نظام و دولت به نمایش گذاشتند.
محور اصلی تجمعات شبانه امروز ورامین، قدردانی از دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح بود. شرکتکنندگان در این قرار شبانه، موفقیتهای عملیاتی رزمندگان ایران، بهویژه شکار دومین شناور زیرسطحی آمریکایی را مایه افتخار ملی دانسته و آن را نشانه قدرت و بصیرت دفاعی کشور در برابر ابرقدرتها دانستند.