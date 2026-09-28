مردم سراسر استان در دویست و یازدهمین موج حضور خود، بر تداوم همراهی با آرمان‌های انقلاب و وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

۲۱۱ شب حضور، ایستادگی و همدلی در میدان

۲۱۱ شب حضور، ایستادگی و همدلی در میدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردمی با قلبی سرشار از شور وطن دوستی، در دفاع از میهن همچنان گرد هم می‌آیند.

مردم ولایتمدار استان، امنیت و اقتدار کشور را حاصل ایستادگی، همدلی و فداکاری مردم و نیرو‌های مسلح و حضور در صحنه را نشانه‌ای از وحدت و انسجام ملت ایران می‌دانند.

این تجمع‌های حماسی و حضور گسترده در میادین خیابان‌ها نمایش ارادتی بیکران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیام "تا آخرین نفس، در کنار وطن خواهیم ایستاد" است.