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مردم سراسر استان در دویست و یازدهمین موج حضور خود، بر تداوم همراهی با آرمانهای انقلاب و وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردمی با قلبی سرشار از شور وطن دوستی، در دفاع از میهن همچنان گرد هم میآیند.
مردم ولایتمدار استان، امنیت و اقتدار کشور را حاصل ایستادگی، همدلی و فداکاری مردم و نیروهای مسلح و حضور در صحنه را نشانهای از وحدت و انسجام ملت ایران میدانند.
این تجمعهای حماسی و حضور گسترده در میادین خیابانها نمایش ارادتی بیکران به آرمانهای انقلاب اسلامی و پیام "تا آخرین نفس، در کنار وطن خواهیم ایستاد" است.