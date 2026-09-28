معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان از اختصاص تسهیلات پنج هزار میلیون ریالی بدون سود با بازپرداخت ۲۵ ساله و کمک بلاعوض سه هزار میلیون ریالی برای هر واحد، به‌منظور نوسازی حدود ۱۵۰ واحد مسکونی در روستای ممبین شهرستان ایذه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در بازدید از روستای ممبین شهرستان ایذه بیان کرد: رویکرد استاندار خوزستان توجه جدی به مناطق محروم و خانواده‌هایی است که به دلایل مختلف از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نیستند.

وی افزود: امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله نمایندگان کمیته امداد، امور عشایر، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و راهداری در روستای ممبین حاضر شدیم تا مسائل و مشکلات این منطقه را از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: برای حدود ۱۵۰ واحد مسکونی که به‌صورت پراکنده در این منطقه قرار دارند و بسیاری از آنها نیز با شیوه‌های غیراستاندارد و قدیمی احداث شدند مقرر شد بنیاد مسکن تسهیلات پنج هزار میلیون ریالی بدون سود با بازپرداخت ۲۵ ساله اختصاص دهد.

نجاتی تصریح کرد: این تسهیلات دارای سه سال دوره تنفس است و خانواده‌ها در سه سال نخست نیازی به پرداخت اقساط نخواهند داشت، همچنین مقرر شد کمیته امداد برای هر واحد مسکونی سه هزار میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص دهد تا روند ساخت و بهسازی واحد‌های مسکونی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به هزینه‌های حمل‌ونقل مصالح و تجهیزات به این منطقه گفت: برای تامین بخشی از هزینه‌های جانبی نیز پیگیری‌هایی انجام شده و قرار است از محل برخی اعتبارات استانی، منابع مورد نیاز در اختیار فرمانداری قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان درباره وضعیت راه‌های منطقه نیز گفت: مقرر شد سازمان امور عشایر و اداره‌کل راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای به‌صورت مشترک برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز و پرخطر مسیر اقدام کنند تا تردد مردم منطقه با ایمنی بیشتری انجام شود.

نجاتی اضافه کرد: کمیته امداد استان در زمینه تامین نوشت افزار دانش‌آموزان و بسته‌های معیشتی خانواده‌ها ورود خواهد کرد و اقدامات مربوط به این موضوع در روز‌های آینده آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: هدف از حضور مسئولان در این منطقه، بررسی میدانی مسائل و تبدیل تصمیم‌ها به اقدام عملی است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخشی از مشکلات زیرساختی و معیشتی مردم ممبین در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.