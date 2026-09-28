پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ماکو با حضور علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، اعضای شورای معاونین اداره‌کل، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو و جمعی از مسئولان در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو در این نشست با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش در ساخت آینده جامعه اظهار کرد: امروز مدرسه صرفاً یک مرکز آموزشی و پرورشی نیست، بلکه کانون آینده‌سازی کشور است و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان به شمار می‌رود.

تاجفر با اشاره به جایگاه شهرستان ماکو در حوزه جذب مشارکت خیرین، بر ضرورت فعال‌سازی مجدد مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان تأکید کرد و افزود: مشارکت خیرین، معتمدان و اقشار مختلف مردم در کنار دولت می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفع نیاز‌های مدارس داشته باشد.

وی همچنین خواستار ورود جدی آموزش و پرورش شهرستان و سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان به حوزه نوسازی، تعمیر و تجهیز مدارس شد و گفت: همه ظرفیت‌های شهرستان باید برای بهبود فضای آموزشی و فراهم کردن محیط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان به کار گرفته شود.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با اشاره به آغاز حضوری سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: دشمن با ایجاد استرس و اضطراب در میان خانواده‌ها، بر عدم تشکیل مدارس و تعطیلی آموزش تمرکز کرده بود، اما با همراهی مردم و حضور مدیران و معلمان در مدارس، سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری و با شور و نشاط آغاز شد.

علی‌اکبر صمیمی افزود: شعار امسال آموزش و پرورش، «عدالت، کیفیت و هویت» است و این سه محور با جدیت دنبال خواهد شد؛ در حوزه عدالت، توسعه فضا‌های آموزشی و مدرسه‌سازی در دستور کار قرار دارد و همزمان موضوع نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی نیز پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین، گفت: هویت ایرانی ـ اسلامی بیش از هر موضوع دیگری برای آموزش و پرورش اهمیت دارد و این نهاد در تقویت هویت دانش‌آموزان نقش محوری ایفا میکند؛ چراکه پرچم، خاک، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم، عناصر شکل‌دهنده هویت ملی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به عملکرد استان آذربایجان غربی در اجرای پروژه مهر اظهار کرد: آذربایجان‌غربی در سال گذشته توانست جایگاه خود را در شاخص‌های اجرای پروژه مهر از رتبه ۲۸ کشوری به رتبه پنجم ارتقا دهد و برنامه‌ریزی امسال بر دستیابی به رتبه سوم کشوری متمرکز شده است.

صمیمی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار کشور از مسیر تقویت زیرساخت‌های آموزشی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: رشد و توسعه کشور در سایه رشد و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای تربیت نسل آینده محقق خواهد شد.