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رئیس کل دادگستری مازندران از تشکیل پرونده قضایی و صدور دستورات لازم برای بررسی ابعاد حادثه منجر به فوت سه نفر در معدن زغالسنگ طارملو در بخش چمستان نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از تشکیل پرونده قضایی و صدور دستورات لازم برای بررسی ابعاد حادثه منجر به فوت سه نفر در معدن زغالسنگ طارملو در بخش چمستان خبر داد و افزود: طبق بررسیهای اولیه، معدن مذکور با وجود برخورداری از مجوز فعالیت، حدود سه ماه به دلیل اتمام ذخیره معدنی و انجام تعمیرات و نگهداری تونل غیرفعال بوده است.
عباس پوریانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در ساعت ۲ بامداد روز دوم مهرماه ۱۴۰۵، سه نفر در معدن زغالسنگ طارملو واقع در بخش چمستان نور، بر اثر خفگی ناشی از تجمع گاز متان و کمبود اکسیژن جان خود را از دست دادند.
وی افزود: در پی وقوع این حادثه، با صدور دستور قضایی از سوی دادستان چمستان، پرونده مذکور بهصورت فوری در شعبه بازپرسی دادسرای چمستان تشکیل و دستورات لازم برای بررسی موضوع، روشن شدن ابعاد حادثه و مشخص شدن چگونگی وقوع آن صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این پرونده تصریح کرد: در جریان رسیدگیهای اولیه، گزارش مربوط به حادثه از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اخذ شد که بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش، معدن یاد شده در زمان وقوع حادثه دارای مجوز فعالیت بوده است؛ با این حال، فعالیت آن حدود سه ماه پیش از حادثه، به دلیل اتمام ذخیره معدن و انجام اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری تونل، متوقف شده بود.
پوریانی ادامه داد: بر اساس بررسیهای اولیه، سه فرد جانباخته از کارکنان و پرسنل معدن نبودهاند و به دلایلی که هنوز مشخص نشده، وارد تونل غیرفعال معدن شدهاند. ظاهراً تجمع گاز متان و عدم وجود اکسیژن کافی در فضای تونل، موجب خفگی و فوت این سه نفر شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد این حادثه، خاطرنشان کرد: علت و چگونگی ورود افراد به تونل غیرفعال، شرایط ایمنی محل، نحوه دسترسی به محدوده معدن و سایر عوامل مؤثر در وقوع حادثه، از جمله موضوعاتی است که در چارچوب رسیدگی قضایی مورد پیگیری قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: رسیدگی به پرونده با هدف روشن شدن تمام ابعاد حادثه و بررسی مسئولیتهای احتمالی اشخاص یا عوامل مرتبط، در دستور کار مرجع قضایی قرار دارد و نتایج بررسیها پس از تکمیل تحقیقات و احراز جزئیات، از طریق مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی خواهد شد.
پوریانی خاطرنشان کرد: اطلاعات مطرحشده درباره علت فوت و وضعیت معدن، ناظر بر گزارشهای اولیه حادثه است و تعیین نهایی علت وقوع آن و احراز هرگونه مسئولیت احتمالی، منوط به تکمیل تحقیقات و اعلام نظر مراجع ذیصلاح خواهد بود.