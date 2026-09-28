برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد، استخراج غیرقانونی رمزارز‌ها با توان ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات، مسئول ۱۴ درصد ناترازی برق در چهار ماه گرم سال و بار مالی سالانه ۱.۵ میلیارد دلاری برای کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش این نهاد پژوهشی با عنوان «برآورد تأثیر استخراج رمزارز‌ها بر مصرف برق کشور» که با هدف برآورد سهم واقعی استخراج رمزارز‌ها از مصرف برق کشور منتشر شده، نشان می‌دهد این فعالیت غیرمجاز دو پیامد عمده به همراه دارد: سوءاستفاده از یارانه‌های انرژی و اعمال محدودیت‌های تأمین برق در اوج تقاضای تابستان و زمستان که به کاهش رفاه عمومی و افت تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به نبود آمار‌های رسمی، پژوهشگران از دو روش مجزا برای برآورد مصرف برق استخراج رمزارز استفاده کرده‌اند: نخست، شاخص بین‌المللی هش‌ریت و دوم، تحلیل داده‌های مصرف برق در دوره قطع سراسری اینترنت.

نتایج نشان می‌دهد توان مصرفی استخراج رمزارز (بدون لحاظ اینترنت ماهواره‌ای) حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. میزان انرژی اختصاص‌یافته به این بخش در چهار ماه گرم سال معادل ۱۴ درصد از کل ناترازی برق و حدود ۶ درصد از کل ناترازی توان است.

بر پایه این گزارش، با حذف استخراج غیرمجاز رمزارز، سهم ساعات با کسری بیش از ۱۰ هزار مگاوات در کل تابستان از ۱۷.۹ درصد به ۱۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. همچنین سهم ساعات بدون کسری برق از ۵.۲ درصد به ۳۳.۶ درصد افزایش می‌یابد.

تأمین برق استخراج رمزارز نیازمند مصرف سالیانه حدود ۲ میلیارد لیتر سوخت معادل گازوئیل است و بار مالی ناشی از آن تنها از این محل حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هش‌ریت ایران در پایان سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۰ اگزاهش بوده که پس از جنگ رمضان به حدود ۲ اگزاهش کاهش یافته است. با فرض میانگین هش‌ریت هر دستگاه ۱۳ تا ۱۵ تراهش و توان مصرفی ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ وات، مصرف برق ناشی از دستگاه‌های استخراج رمزارز تا پیش از جنگ رمضان در بیشترین حالت حدود ۱۰۴۰ تا ۱۱۵۰ مگاوات متغیر بوده است.





«اگزاهش (Exahash) واحد اندازه‌گیری قدرت پردازش در استخراج رمزارزهاست.

هر اگزاهش برابر است با: یک میلیارد میلیارد هش در ثانیه

یا به‌صورت عددی: ۱ اگزاهش = ۱۰۰۰ پتاهش = ۱۰ به توان ۱۸ هش در ثانیه

«هش» محاسبه‌ای است که دستگاه‌های استخراج برای حل مسائل رمزنگاری و تأیید تراکنش‌ها انجام می‌دهند؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود:



تحلیل الگوی مصرف در دی‌ماه ۱۴۰۴ که شبکه اینترنت سراسر کشور با قطعی مواجه شد، نشان می‌دهد متوسط مصرف یک هفته پس از قطع سراسری اینترنت در ساعات ۳ تا ۵ بامداد با کاهش حدود ۹۳۰ مگاوات در بار پایه مواجه شده است.

مقایسه آستانه درآمدزایی استخراج رمزارز با تعرفه‌های برق سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این فعالیت در بخش خانگی فاقد توجیه اقتصادی است، اما در بخش‌های کشاورزی، تجاری، صنعتی و عمومی امکان سودآوری دارد. در نتیجه، فعالیت‌های غیرمجاز عمدتاً از طریق انشعاب‌های غیرقانونی، سوءاستفاده از تعرفه‌های اقتصادی یا بهره‌برداری از برق داخلی نیروگاه‌ها انجام می‌شود.

این گزارش تأکید می‌کند، فرآیند کشف فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز صرفاً از طریق مقایسه مصرف مشترکان میسر نیست و مواجهه مؤثر نیازمند نظارت‌های هوشمند و یکپارچه شامل داده‌کاوی الگو‌های بار، تحلیل آماری مصرف داخلی نیروگاه‌ها، تلفات غیرفنی شبکه توزیع و تقاطع‌گیری با داده‌های ترافیک شبکه اینترنت و تولید واحد‌های صنعتی است.

در پایان، گزارش با اشاره به خلأ‌ها و ابهام‌های چارچوب قانونی موجود مانند قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، تکمیل چارچوب تقنینی ناظر بر مجازات استخراج غیرمجاز رمزارز را ضروری دانسته که در گزارش دیگری به آن پرداخته می‌شود.