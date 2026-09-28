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خانواده «حسین محمدی» از جمله خانوادههای همدانی است که ایستادگی و تا پای جان برای ایران را معنا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این خانواده پدر شهید شده، داییها شهید شدهاند، برادر و برادر زاده هم در جنگ ۴۰ روزه جانشان را فدای وطن کردهاند.
«حسین محمدی» هم در جریان جنگ تحمیلی سوم و در نخستین روز جنگ از ناحیه دست و پا بشدت مجروح شد.
او طی این مدت دهها بار عمل جراحی شده و همچنان تحت درمان است.
با این حال «حسین محمدی» و خانواده اش در آرزوی شهادت، آماده جان فشانی برای وطن و اسلام هستند.
ایستادگی و مشارکت، معنای واقعی تا پای جان برای ایران است و ملت ایران در طول تاریخ نشان داده که وقتی پای ارزشهایش در میان باشد، با هوشیاری و بصیرت مقابل دشمن میایستد.