به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این خانواده پدر شهید شده، دایی‌ها شهید شده‌اند، برادر و برادر زاده هم در جنگ ۴۰ روزه جانشان را فدای وطن کرده‌اند.

«حسین محمدی» هم در جریان جنگ تحمیلی سوم و در نخستین روز جنگ از ناحیه دست و پا بشدت مجروح شد.

او طی این مدت ده‌ها بار عمل جراحی شده و همچنان تحت درمان است.

با این حال «حسین محمدی» و خانواده اش در آرزوی شهادت، آماده جان فشانی برای وطن و اسلام هستند.

ایستادگی و مشارکت، معنای واقعی تا پای جان برای ایران است و ملت ایران در طول تاریخ نشان داده که وقتی پای ارزش‌هایش در میان باشد، با هوشیاری و بصیرت مقابل دشمن می‌ایستد.